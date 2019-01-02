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Автор Игорь Буккер

Сын Гитлера воевал с нацистами?

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В конце 1970-х годов известный немецкий историк нацизма и биограф фюрера Вернер Мазер отстаивал тезис, что некий французский железнодорожный рабочий является внебрачным сыном Адольфа Гитлера. В 1981 году Жан-Мари Лоре в автобиографии "Твоего отца звали Гитлер" сам написал об этом. Большинство историков в это не верят. Но на днях адвокат ныне покойного "сына Гитлера" заявил, что правдивость слов его клиента подтверждается документами и фотографиями.

Сын Гитлера воевал с нацистами?. 396665.jpeg

На прошлой неделе французский иллюстрированный журнал LePoint опубликовал историю якобы сына Гитлера, которую тот поведал своему поверенному в делах — парижскому адвокату Франсуа Гибо (François Gibault). Признаться, не совсем понятно, почему вдруг решили снова вернуться к этой некогда жареной теме. Может быть, давно ничего новенького не было про Гитлера, и публика заскучала?

Во всяком случае в новой публикации французских коллег мы не нашли ничего нового, чего бы уже не было сказано раньше. Например, у немецкого историка Вернера Мазера, состоящего в переписке с человеком, который считал себя сыном Гитлера.

В своей вере в "сына Гитлера" Вернер Мазер (Werner Maser) оказался в меньшинстве. Другие не менее знаменитые его коллеги, как историки Антон Йоахимсталер (Anton Joachimsthaler), Тимоти Рибэк (Timothy Ryback) и Ян Кершоу (Ian Kershaw), напротив, всегда утверждали, что это невозможно.

Автор книги Ton père s'appelait Hitler, на которую в свое время публика во Франции почти не обратила внимание, недвусмысленно говорит о своем происхождении. Жан-Мари Лоре (Jean-Marie Loret) родился 18, по другим данным, 25 марта 1918 года. Коммуна Себонкур (Seboncourt), где малыш появился на свет, расположена на севере Франции, в Пикардии.

Поскольку к малышу, зачатому от связи француженки с оккупантами, соседские дети относились очень плохо (мало того, что ублюдок, так вдобавок и "сын боша" — так презрительно французы называли немцев), мать вынуждена была отдать сына дедушке с бабушкой, которые воспитывали его до семи лет.

Как известно, с августа 1914-го до конца 1918 года Гитлер находился на Западном фронте. За исключением времени, которое он провел в лазарете: с 9 по 21 октября 1918 года. А также времени, когда он находился в отпуске у своих родственников в Шпитале: с 10 сентября по 17 октября 1917 года и с 10 по 27 сентября 1918 года.

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20 мая 1922 года Шарлотта Эдокси Алида Лобжуа (Charlotte Eudoxie Alida Lobjoie, 1898-1951) вышла замуж за литографа Клемана Лоре (Clément Loret), который усыновил ее внебрачного сына и дал ему свою фамилию. И только незадолго до смерти, она призналась, что у нее были амуры с молодым немецким солдатом, и что она зачала от него в июне 1917 года. Шарлотта рассказала Жану-Мари, что солдат принимал участие в боях в Пикардии и во время увольнительной приметил юную француженку. До выхода своих мемуаров в свет рассказ матери Жан-Мари Лоре написал в частном письме Вернеру Мазеру.

В многочисленных публикациях говорится, что Шарлотта была профессиональной танцовщицей. Однако не вполне ясно, занималась ли она танцами в 1916 и 1917 году. Достоверно установлено, что она стала танцовщицей после рождения у нее ребенка, когда немецкие войска ушли из Франции.

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"Во всяком случае, доказано свидетельствами некоторых из его (Гитлера — Ред.) фронтовых товарищей и жителей французских местечек Премона, Фурне, Вафрена, Ла Бассе и бельгийского местечка Ардуа, в которых он бывал еще солдатом, что в 1916 и 1917 годах он поддерживал любовную интимную связь, по крайней мере, с одной французской девушкой, — писал немецкий историк Вернер Мазер. — Эта женщина, Шарлотта Эдокси Алида Лобжуа, которая выглядела как цыганка и которую в 1916 году нарисовал Гитлер — в Ардуа, с ярким платком, покрывающим голову, глубоко расстегнутой блузой и с частично открытой грудью, — чувственная позирующая крестьянская девушка, родила в марте 1918 года, в Секлене (Seclin), в доме друзей, внебрачного сына, которому она лишь 13 сентября 1951 года на смертном одре сказала, что Адольф Гитлер был его отцом".

Сын Гитлера воевал с нацистами?. 255179.jpeg

Сыну Шарлотта призналась: "В тех редких случаях, когда твой отец оказывался поблизости, он любил гулять со мной за городом. Правда, эти прогулки обычно плохо заканчивались. Вдохновленный природой, он пускался в длинные речи, смысл которых до меня никак не доходил. Он разглагольствовал на немецком, обращаясь к воображаемой аудитории. Даже если бы я знала немецкий, я все равно не смогла бы понять его, поскольку совершенно далека от истории Пруссии, Австрии или Баварии".

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По свидетельству Мазера, "Йозеф Геббельс по секрету рассказал некоторым из своих сотрудников еще в 1936 году, что у фюрера во время Первой мировой войны родился сын француз, который живет в интернате во Франции".

В качестве доказательства наличия родственной связи между немецким диктатором и французским железнодорожным рабочим обычно приводят два существенных довода — у них одна и та же группа крови и очень похожий почерк. Из-за ряда обстоятельств более серьезная экспертиза так и не была проведена. Однако биогенетическое обследование в Институте антропологии и человеческой генетики при Гейдельбергском университете не исключало факта отцовства Гитлера.

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Кроме этого, имеются официальные документы вермахта, согласно которым, в период нацистской оккупации офицеры германской армии доставляли француженке конверты с наличными. Кроме того, на чердаке дома Лобжуа нашли картины, подписанные Адольфом Гитлером, причем на одной изображена женщина, чрезвычайно похожая на мать Жана-Мари Лоре.

В 1939 году "сын Гитлера" воевал с нацистами на передовой линии Мажино, на следующий год принимал участие в кровавых сражениях в Арденнах, а во время оккупации своей родины, под кличкой Клемент присоединился к подпольщикам движения Сопротивления. Жан-Мари Лоре скончался 14 февраля 1985 года.

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Во Франции жил сын Гитлера
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